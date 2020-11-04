"Они ей мозг разрушают": дочь Успенской спускает баснословные деньги на запрещенные вещества

Таким способом родная дочь Успенской зарабатывает деньги, которые благополучно спускает на наркотические вещества. Видимо, федеральные каналы действительно хорошо платят за эксклюзивные высказывания Плаксиной, раз она возвращается на шоу.
Любовь Успенская признается, что полностью обеспечивает нерадивую родственницу. Если верить словам звезды шансона, то ее дочь живет в Америке в прекрасных условиях. Артистка прикупила Татьяне роскошную квартиру и договорилась о ежедневной доставке качественных продуктов.
Несмотря на все старания Успенской, девушка продолжает нуждаться в деньгах. Пагубная зависимость Татьяны выкачивает не только деньги исполнительницы, но и всех ближайших родственников.
"Телевидение сводит девочку с пути. Они мозг ей еще больше разрушают. Наличные деньги нужны ей, чтобы покупать наркотики", – откровенно заявила Любовь.
Успенская предположила, что состояние ее дочери усугубилось после страшной аварии 2018 года. Тогда Плаксина упала с велосипеда и серьезно повредила голову. Молодую девушку постоянно мучили головные боли, которые могли заглушить только наркотические вещества.
Напомним, что Татьяна даже соглашалась на реабилитацию и несколько дней наблюдалась в медицинском учреждении. Однако звездная наследница приостановила курс лечения и объявила о своем выздоровлении.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
Какую бы вы выбрали?
принудительная стерилизация
Самый достойный президент
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Путин - нелегитимный президент
Мама не принимает мою ориентацию
Умер котик Чернышка ...
Кто из знаменитостей красиво стареет?