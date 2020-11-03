Покалеченный сын обратился к оставившему семью певцу Жукову

В семье певца Ромы Жукова новый скандал. На сей раз бывший супруги встретились лицом к лицу на шоу "На самом деле", чтобы выяснить, что случилось с их общим сыном.

Рома Жуков расстался с женой Еленой, несмотря на то, что та родила ему шестерых детей. А не так давно он сочетался брачными узами с новой возлюбленной. Тем не менее, о детях артист не забыл. Он регулярно с ними общается и переводит им деньги.

Недавно сын Никита пожаловался на жестокий нрав любовника матери, которого зовут Владислав. "Помнишь, я тебе говорил насчет маминого парня? Однажды она попросила нас с ним остаться. Сначала нормально сидели, смотрели телевизор, а потом он сказал переключить канал. Нам это не понравилось, и он кинул в меня стулом. Я резко побежал и увидел, что у меня локоть весь в крови…", – передал слова сына Рома Жуков. Также якобы Владислав с ремнем накинулся на сестру Никиты.

Узнавший обо всем певец вне себя от ярости. Он написал заявление в полицию и теперь грозится лишить бывшую жену родительских прав. Елена же отрицает все обвинения. В частности, она утверждает, что Владислав вовсе не ее любовник, а просто друг, которого, между прочим, она никогда домой не приводила.

"Это все выдумка Романа, чтобы причинить мне боль. Царапины – фотомонтаж. Он подкупил Никиту. Сын сказал: "Мам, я к папе поеду на время. Он мне сейчас купит ноутбук и телефон", – сообщила Елена. Она убеждена, что бывший муж просто пытается ей насолить за что-то.

Далее женщина недолго думая набросилась со встречными обвинениями на Жукова. Она призвала обнародовать записи, на которых певец "матом орет на детей". "Это его нужно лишить отцовства. Он негодяй!" – закричала Елена.

Отметим, что на шоу появился и тот самый Владислав, которому приписывают нападение на сына Жукова. В ситуации разобрался полиграф. Согласно его показаниям, артист якобы настроил Никиту против Елены. Певец будто бы подговаривал сына. А на самом деле ссадины тот получил во время игры.