Сафронов в шоке от ругани наследников Цывиной: Непристойно и неправильно

Актриса Ирина Цывина умерла больше года назад, но до сих пор сын Евгений и дочь Зиновия не могут поделить наследство. Они постоянно ругаются и не могут найти общий язык. В ситуацию вмешался художник Никас Сафронов.

Наследство Ирины Цывиной включает в себя две квартиры в Москве и участок с загородным домом. Сын Евгений убежден, что может претендовать на большую часть имущества, поскольку оно включает в себя наследство последнего мужа артистки Александра Благонравова, который Евгения усыновил. Вот только сестра Зиновия с такой постановкой вопроса не согласна.

Буквально накануне, 2 ноября, вышла новая передача, посвященная наследству Ирины Цывиной, где ее дети публично поругались. Друг актрисы, художник Никас Сафронов в шоке от всей этой ситуации. Живописец и артистка познакомились много лет назад, когда та еще состояла в браке с актером Евгением Евстигнеевым.

Никас Сафронов высказал мнение, что детям артистки следует сесть за стол переговоров, а не ругаться в публичном пространстве. Якобы их поведение негативно сказывается на памяти Ирины Цывиной.

"Я знаю, что она любила и сына, и дочь одинаково, переживала за них, отдавала им все свое большое сердце и душу. И то, что они устраивают сегодня в ток-шоу, это, как минимум, непристойно и неправильно по отношению к замечательной женщине – их матери. Было бы правильно с их стороны сохранить светлую память об Ирочке, а не устраивать скандалы на всю страну. Нужно им встретиться и спокойно поговорить", – высказал свое мнение художник.

Живописец обратил внимание, что сейчас стали очень распространены скандалы вокруг наследства знаменитых людей. При этом он отметил, что извлек урок из этих ситуаций. Никас Сафронов убежден, что уже при жизни следует распорядиться имуществом.

"Чтобы мои дети и родственники не устраивали скандалы в суде в будущем, я решил большую часть своего имущества оставить стране и городу. Надеюсь, что квартира, в которой я жил, когда-нибудь станет музеем. И вообще, нужно каждому, кто состоялся, уже при жизни позаботиться: что, когда и кому. И так будет правильно", – заключил художник.