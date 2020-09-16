За сына Сафронова требуют огромный выкуп в Турции

Страдающий ожирением пианист на прошлой неделе прыгнул с разбега в детский бассейн, не рассчитав его глубину. В результате сын известного художника влетел коленями в плитку дна, разбив обе ноги. Музыкант отмечал, что на море кожа заживает быстро.
Бассейн пришлось закрыть на ремонт. Теперь отель "вымогает" деньги за сломанное гостиничное имущество. Ущерб турки оценили в 19000 долларов. Никас Сафронов сообщил о том, что его наследника не выпускают из страны.
Лука Затравкин звонил отцу, рассказав о своих злоключениях. Художник отметил, что его сыну ничего не угрожает, травмы постепенно заживают, ноги еще опухшие и в синяках, но боль ушла. По словам Никаса Сафронова, наследнику нужно время на восстановление.
Как писали "Дни.ру", ранее Лука Затравкин оконфузился во время секса. Музыкант признался, что из-за своего лишнего веса он даже не заметил, как во время полового акта его возлюбленная оказалась на полу.
Никас Сафронов неоднократно комментировал выходки своего отпрыска. По его словам, мужчина "стебется" над своим весом. Недавно, например, заявил, что мечтает еще больше располнеть до веса половозрелого льва.
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