"От тебя я такого не ожидала": Бузова шокировала Успенскую поступком

В шоу "Пой без правил" на канале ТНТ Ольга Бузова исполнила скороговорки на мелодию песни Любови Успенской "Пропадаю я". Выступление получилось оригинальным. Однако исполнительнице хита не понравилось новое видение ее песни.

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