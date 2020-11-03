"От тебя я такого не ожидала": Бузова шокировала Успенскую поступком

В новом шоу "Пой без правил" с ведущим Ильей Соболевым звезды поют перед поклонниками и преодолевают шесть безумных испытаний. Среди заданий – петь и отвечать на звонок телефона одновременно, попадать в слова фонограммы, которая замедляется или ускоряется.
Одной из участниц проекта стала Ольга Бузова. Певица сбивалась, не попадая в ноты. Зрители поддержали любимую артистку. Зал разразился аплодисментами. Любовь Успенская тоже посмотрела выступление коллеги. В своем микроблоге она написала, что "посмеялась от души" над интерпретацией ее композиции.
"От тебя @buzova86, я такого не ожидала. Такой интерпретации еще не было!" – написала в "Инстаграм" Успенская.
Ранее Любовь Залмановна заявляла, что иногда смотрит "Дом-2". Проект успокаивает ее. К выпускнице реалити Ольге Бузовой исполнительница тоже относится очень тепло. Она неоднократно говорила об этом.
34-летняя Ольга Бузова сейчас участвует в шоу "Ледниковый период". Она активно тренируется и готовится к новым выступлением. Партнером звезды стал фигурист Дмитрий Соловьев. Поговаривают даже, что у нее может быть роман с напарником по льду. Эти слухи периодически всплывают в Сети и подогреваются информацией о разрыве между Ольгой Бузовой и ее бойфрендом Давидом Манукяном. Однако эти данные пара постоянно опровергает.
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