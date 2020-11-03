Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Вторник
3 ноября
Лента новостей
10:43
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,6 тысячи
10:21
Глава Республики Алтай заболел коронавирусом
10:19
Наталья Фриске раскрыла причину развода: Год к этому готовилась
10:07
Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности
10:07
Урну с прахом Легкоступовой похоронят возле могилы Началовой
10:05
В Екатеринбурге обстреляли автобус
09:57
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
09:48
При пожаре на станции сжиженного газа погибли люди
09:34
Рогозин отчитался перед недовольным "Роскосмосом" Путиным
09:31
"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос
09:00
"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу
08:47
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
08:44
"Не умеет быть настоящей матерью": Орбакайте была против рождения детей Пугачевой и Галкина
06:49
"Он всегда хочет к папе": сын съезжает от Водонаевой
04:36
Не любят детей: Ирина и Эммануил Виторган хотят спихнуть малышей на няню
02:14
В Сети появилось интимное видео с участием Айзы и Олега Майами
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 ноября 2020 года
21:55
Российские школьники показали себя на открытом уроке "Мы вместе"
21:55
Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии
21:37
Умерла звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:31
Асмус распекли за странный внешний вид
21:19
В подъезде жилого дома в Москве упал лифт с ребенком внутри
20:58
Малышева показала негативные последствия "бездумного" ношения масок от коронавируса
20:54
В Псковской области полицейский пробил голову подчиненному за плохую работу
20:32
После гибели человека при взрыве в Мытищах возбудили уголовное дело
20:00
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
19:46
Действующий член сборной России по боксу избил человека в поезде
19:31
"Чем черт не шутит!": Черно и Оганесян взвыли без шоу "Дом-2"
19:16
Чехова раскрыла тайну своей семьи: Разные мамы
18:53
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
18:40
В Челябинске насмерть сбившую сотрудника полиции девушку приговорили к заключению
18:34
"Трусы лучше снять": Пригожин заткнул за пояс Волочкову
18:20
Выгораживали перед полицейскими: малолетние дети грудью встали за угодившую в неприятности актрису
18:10
Галкин дал миллион рублей: киллер признался в покушении на Киркорова
18:04
"В группе риска": бывшая жена бросилась к сраженному недугом Краско
18:02
Втянувший знатоков в скандал с домогательствами игрок "Что? Где? Когда?" прервал молчание
17:29
У звезды "Битвы экстрасенсов" выманили 2,5 миллиона
17:22
Не то сына, не то дочь: снявшаяся в клипе Билана модель ждет ребенка без пола
17:18
В Сергиевом Посаде на улице от холода умер маленький ребенок
17:18
Расстреляли в упор в антракте спектакля: драматическое убийство в театре стало шоком для страны
17:14
Чем муж Юлии Зиминой из сериала "Кармелита" зарабатывает на жизнь
17:13
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
16:57
Песков дал оптимистичный прогноз о курсе рубля: Все меньше влияет
16:49
Появились фото избитой дочери Даны Борисовой
16:41
Съехали губы: Варнаву просят остановиться с пластикой
16:37
Отлично отметил Хэллоуин: звезда турецких сериалов скрывалась от полиции на лодке
16:20
Признание Андреевой повергло Бондарчука в шок
16:15
Лорак принимает поздравления с помолвкой: Кольцо!
16:06
Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну
15:53
Никита Михалков связался с мошенничеством в особо крупном размере
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
Шоу-бизнес

"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде

Ирина Цывина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Больше года продолжается дележка наследства актрисы Ирины Цывиной, умершей при загадочных обстоятельствах. Дочь Зиновия и сын Евгений никак не могут найти общий язык. А их отец Джордж Пусеп и вовсе уверен, что на шоу наследник появился в состоянии наркотического опьянения.
прочитано 1074 раза

Ирина Цывина скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Как сообщили журналистам ее друзья, артистка умерла от болезни сердца. Ирина оставила три квартиры в Москве (на улицах Фадеева, Чаянова и Садовой-Самотечной) и дом за городом. Недвижимость должна была достаться ее детям от Георгия (живущий ныне за границей он стал Джорджем) Пусепа – сыну Евгению и дочери Зиновии.

ПО ТЕМЕ

Следственный комитет заинтересовался шумихой вокруг наследства Цывиной

Загадочная смерть мамы и тайна происхождения: о чем молчала Ирина Цывина

Но не все так просто. Выяснилось, что брат и сестра давно не общаются. Встретившись в студии шоу "Пусть говорят", родственники начали немедленно ругаться. Оказалось, Зиновия решила обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти матери.

"От Жени я слышала разные версии, на передачах – тоже. Но никогда не видела никаких официальных документов, кроме первого свидетельства о смерти. Женя не хочет выходить на контакт, обсуждать. Ему так удобно – он пользуется имуществом, получает все деньги", – пожаловалась дочь Ирины Цывиной.

По ее словам, она не дождалась от брата ни ключей, когда была в Москве, ни чеков, ни информации по ипотеке.

Отметим, что на шоу Евгений появился ближе к концу. Он вошел в студию вальяжной походкой, убрав руки в карманы, и развалился на диване. Сын Ирины Цывиной заявил, что сам оплачивает коммунальные услуги в двух квартирах и доме, никакой помощи от отца и сестры не получая. А так как он является приемным сыном последнего мужа матери, бизнесмена Александра Благонравова, то, по логике Евгения, его имущество должно достаться только ему.

"Как только мама ушла, сестра и отец показали свое истинное лицо. Папа даже не прилетел на похороны. Они хотят половину, но я считаю, что это несправедливо", – заявил Евгений.

Зиновая возмущенно назвала брата предателем, который якобы готов продать любого и даже всех родных, чтобы получить свое. А отец пристыдил Евгения, сочтя, что он пришел в студию под наркотиками. "... Твое появление, как ты себя ведешь, как уличная шпана, выходишь обдолбанный, переевший "манной каши", как ты ведешь себя с другими людьми?.." – начал он выговаривать сыну. Но тот его и слушать не захотел.

Материал дополняется

Автор: 3 ноября 2020, 09:57 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну

Шоу-бизнес

Урну с прахом Легкоступовой похоронят возле могилы Началовой
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос
"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Не любят детей: Ирина и Эммануил Виторган хотят спихнуть малышей на няню

Паре срочно нужна помощь
Происшествия

Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Что произошло в столице Австрии

Шоу-бизнес

"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос

И плевать на "прыщ-дурачок"!
Шоу-бизнес

"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Рейтинги важнее всего

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+