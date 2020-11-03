"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде

Больше года продолжается дележка наследства актрисы Ирины Цывиной, умершей при загадочных обстоятельствах. Дочь Зиновия и сын Евгений никак не могут найти общий язык. А их отец Джордж Пусеп и вовсе уверен, что на шоу наследник появился в состоянии наркотического опьянения.

Ирина Цывина скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Как сообщили журналистам ее друзья, артистка умерла от болезни сердца. Ирина оставила три квартиры в Москве (на улицах Фадеева, Чаянова и Садовой-Самотечной) и дом за городом. Недвижимость должна была достаться ее детям от Георгия (живущий ныне за границей он стал Джорджем) Пусепа – сыну Евгению и дочери Зиновии.

Но не все так просто. Выяснилось, что брат и сестра давно не общаются. Встретившись в студии шоу "Пусть говорят", родственники начали немедленно ругаться. Оказалось, Зиновия решила обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти матери.

"От Жени я слышала разные версии, на передачах – тоже. Но никогда не видела никаких официальных документов, кроме первого свидетельства о смерти. Женя не хочет выходить на контакт, обсуждать. Ему так удобно – он пользуется имуществом, получает все деньги", – пожаловалась дочь Ирины Цывиной.

По ее словам, она не дождалась от брата ни ключей, когда была в Москве, ни чеков, ни информации по ипотеке.

Отметим, что на шоу Евгений появился ближе к концу. Он вошел в студию вальяжной походкой, убрав руки в карманы, и развалился на диване. Сын Ирины Цывиной заявил, что сам оплачивает коммунальные услуги в двух квартирах и доме, никакой помощи от отца и сестры не получая. А так как он является приемным сыном последнего мужа матери, бизнесмена Александра Благонравова, то, по логике Евгения, его имущество должно достаться только ему.

"Как только мама ушла, сестра и отец показали свое истинное лицо. Папа даже не прилетел на похороны. Они хотят половину, но я считаю, что это несправедливо", – заявил Евгений.

Зиновая возмущенно назвала брата предателем, который якобы готов продать любого и даже всех родных, чтобы получить свое. А отец пристыдил Евгения, сочтя, что он пришел в студию под наркотиками. "... Твое появление, как ты себя ведешь, как уличная шпана, выходишь обдолбанный, переевший "манной каши", как ты ведешь себя с другими людьми?.." – начал он выговаривать сыну. Но тот его и слушать не захотел.

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