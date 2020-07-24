Загадочная смерть мамы и тайна происхождения: о чем молчала Ирина Цывина

Близкая подруга уверена, что у Ирины Цывиной было много тайн. Да и сама ее смерть выглядит крайне загадочной.

Ирина Цывина умерла год назад. Артистке было 55 лет, когда ее тело обнаружил в квартире родной сын. До сих пор разные слухи ходят вокруг смерти актрисы. Есть версия, что причиной всех бед Ирины Цывиной была алкогольная зависимость.

Подруга артистки, которая предпочла не называть своего имени, сообщила в откровенном интервью, что аналогичная проблема была и у матери актрисы. "Личное одиночество привело к алкоголю. Тети Лили не стало, когда нам было лет 25-26. Красивая женщина начала выпивать и рано скончалась", – сообщила приятельница.

При этом женщина обратила внимание на такую странность: она хорошо помнит, как однажды в интервью Ирина Цывина рассказывала, что мать ей помогала воспитывать детей. Но к тому времени женщина была уже мертва. "Меня еще один момент смущает. Все одноклассники знали, что маму Цывиной зовут Лиля, а теперь в интернете читаю, что ее звали Антониной..." – отметила подруга Цывиной, с которой та вместе училась.

Интересно, что мать актрисы была из детдома. Отца своего будущая артистка не знала. О нем упоминалось лишь в связи с тем, что он писал стихи и рано оставил семью. Вообще, о своем происхождении Ирина Цывина предпочитала не распространяться. Поэтому история смерти мамы актрисы остается загадкой. Никто из окружения не знает точно, когда и при каких обстоятельствах ушла из жизни женщина.

Другая приятельница, дизайнер Аида Гицба, высказала свою точку зрения: "Мое личное впечатление: происхождение – тема, которую ей не хотелось открывать, хотелось забыть самой. Ее целью было стать известной, богатой, успешной и забыть о прошлом. Это мое видение".

Так, Ирина Цывина не поехала на похороны к брату, который умер несколькими месяцами раньше ее. А когда умер муж Александр Благонравов, то актриса не рассказала об этом сыну, которого тот усыновил.