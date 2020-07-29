Следственный комитет заинтересовался шумихой вокруг наследства Цывиной

Артистка скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Как сообщили журналистам друзья Ирины Цывиной, она умерла от болезни сердца.
Актриса из сериала "Кадетство" оставила три квартиры в Москве (на улицах Фадеева, Чаянова и Садовой-Самотечной) и дом за городом. Недвижимость должна достаться ее детям от Георгия Пусепа – сыну Евгению и дочери Зинаиде.
Сразу после кончины Цывиной в прессу просочилась информация о том, что ее жилплощадью пытались завладеть злоумышленники. Сообщалось, что аферу хотели провести по поддельным документам.
На сообщения о возможных махинациях обратили внимание в Следственном комитете. Ведомство начало проверку.
Напомним, что вокруг смерти звезды сериала "Кадетство" Ирины Цывиной ходят разные слухи. Поговаривают, что незадолго до кончины та пристрастилась к алкоголю. Якобы зависимость у звезды появилась на фоне продолжительной депрессии.
Не все друзья верят в то, что Цывина скончалась из-за проблем с сердцем. Например, дизайнер Аида Гицба считает уход артистки загадочным.
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Не до жиру
Москва или Киев?
Боюсь рожать
Низкая социальная ответственность
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
что употребляет жирик
Хочу вернуть мужа
Как зовут вашего ребенка?