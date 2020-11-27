Шоу с участием шарлатанов: ведущий о грязном закулисье "Битвы экстрасенсов"

"Одна из участниц телепроекта "Битва экстрасенсов" Алина Вердиш заявила, что ведущий якобы передачи Сергей Сафронов вымогал у эзотериков миллионы рублей за подсказки. После этого Сафронова перестал появляться в эфире ТНТ. А что он сам думает по этому поводу? Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до знаменитого иллюзиониста.



"Эта история против меня сфабрикована, – уверяет Сафронов. – Скорее всего эта женщина таким образом пытается заработать себе славу. Давайте рассуждать здраво – если бы я лоббировал ее в "Битве экстрасенсов" у нее результат конкурсов был бы иным. И ее не срезали бы в самом начале".

Рассказал он и про то, что на самом деле связывает его с Вердиш. "Я всего лишь занимался с ней каждый день актерским мастерством и давал ей задания, которые она должна была прожить в определенном образе и обстоятельствах, – пояснил Сергей. – Кстати, мы начали с ней занятия, задолго до начала шоу – я ей говорил о возможности того, что в новый сезон как ведущий не пойду, поскольку занят на других сложных проектах. Но это ее не остановило, поскольку ей нравился результат – перестала бояться камеры и коряво говорить. Видимо в какой-то момент ее аппетиты выросли, и она стала намекать на большее. А именно чтобы я помог ей приобрести не только умение держаться в кадре этого шоу, но и статуэтку победителя".

"Я отказался и отправил ее общаться с редакторами, которых считал невозможно коррумпировать, – продолжает Сергей. – Чтобы она отстала даже дал ей по ним "пароли и явки". В итоге она выбыла из кастинга еще на начальном этапе. То, что она выдает за подсказки, было отработкой на занятиях ситуаций, ее образа, комфортной для нее модели поведения и прочих мелочей, на которые актеры всегда должны обращать внимание".

"Битва экстрасенсов" – это шоу, и я не раз об этом заявлял, как говорил и о том, что туда приходит огромное количество шарлатанов. Руководство программы всегда знало мою позицию на этот счет, – пояснил ведущий. – Честно говоря, заявление телеканала ТНТ меня очень удивило. Поскольку я не был уволен с подобной формулировкой, а покинул этот проект еще несколько недель назад по причине несовпадения графиков съемок. К тому же мои братья были против моего участия в "Битве экстрасенсов".

По его словам, сейчас адвокат готовит документы для суда. "Я верю в то, что смогу отстоять свои права и деловую репутацию с помощью закона, – пояснил Сафронов. – Возможность в досудебном порядке передо мной публично извиниться за клевету Алине Вердиш я пока оставляю".