Неудачные беременности преследуют королевскую семью Британии: Два выкидыша подряд

Несколько дней назад стало известно о том, что Меган Маркл потеряла второго ребенка. Бывшая актриса рассказала о случившемся, так как не хочет, чтобы эта тема была табуирована в обществе. Оказалось, не так давно выкидыш пережила еще одна королевская особа.

Стоит отметить, что после откровенного рассказа о пережитой трагедии поклонники осудили супругу принца Гарри. Некоторые посчитали, что девушка просто пиарится на собственном горе, ведь по регламенту Меган Маркл как член королевской семьи не имеет права делится подробностями личной жизни. Правда, кажется, правила уже давно не заботят актрису.

Несмотря на то, что большая часть беременностей заканчивается неудачно, говорить об этом не принято. Однако женщины все же иногда делятся пережитым опытом уже после рождения здоровых детей.

Например, так случилось и с другой королевской особой. Внучка Елизаветы II принцесса Анна Тондолл в 2018 году рассказала, что пережила несколько выкидышей. Две беременности для нее закончились неудачами.

Первый раз это случилось через три года после рождения старшей дочери – накануне рождественских каникул. Тогда о беременности Анны уже многие знали, и трагедия стала для семьи настоящим ударом. Повторный выкидыш произошел у принцессы в 2017 году. К счастью, позднее ей все же удалось родить здоровую малышку.

Для себя внучка Елизаветы II определила случившееся как природный сбой, ведь ни у нее, ни у супруга не было проблем со здоровьем. Когда Анна рассказала о пережитом, получила от поданных лишь поддержку – вероятно, потому что, в отличие от Меган Маркл, она ведет более закрытый образ жизни и старается не привлекать к себе внимание.