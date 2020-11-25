"Вечная память": внезапная смерть разрушила планы Игоря Николаева

Георгий Гаврилов снял порядка 200 клипов. Он работал с артистами разного уровня. С режиссером сотрудничали Мерайя Кери, Берес Хамод, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев и многие другие. Последний почтил память режиссера, опубликовав музыкальное видео.
Гаврилов работал с Николаевым несколько десятилетий назад. У них получился красивый клип на песню артиста "Благословляю этот вечер". По словам Игоря Юрьевича, съемки проходили в Нью-Йорке. Эта работа стала особенной вдвойне, поскольку в видео снялась дочь музыканта Юлия.
Николаев рассказал, что виделся с Гавриловым незадолго до его смерти. Певец и режиссер обсуждали творческие планы, которые оказались разрушенными. Супруг Тереховой приглашал музыканта написать музыку для нового фильма.
"Вечная память, Гера", – написал Игорь Юрьевич в "Инстаграм".
Напомним, ранее Игорь Николаев высказался, узнав о смерти Михаила Жванецкого. Музыкант и сатирик были друзьями. Исполнитель хита "Выпьем за любовь" поделился воспоминаниями, связанными с артистом.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Заниматься любовью при ребенке
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Отношения на расстоянии
Почему девушки выбирают постарше?
Наказали дочь ремнём.