"Кощунство!": народ в ужасе от глумления над крестом на могиле Джигарханяна

Сразу после похорон актера 17 ноября на его могиле поставили резной деревянный крест. Но каково же было недоумение людей, обнаруживших через несколько дней на нем черную театральную маску. Многие сочли это кощунством и глумлением и были в ужасе.
"Надгробный крест, который воздвигается как знамение искупительной победы Господа нашего Иисуса Христа над смертью, не требует никаких фотографий, масок, украшений", – рассказал православный священник. – Перекладины креста допускают только изображения распятия Христа или надписей "Иисус Христос" или IНЦI ( аббревиатура латинской фразы Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm, которая означает Иисус Назорей Царь Иудейский). Любые другие дополнения считаются оскорблением святыни".
Тем более кощунством кажется появление на могильном кресте театральной маски как символа игры, лицедейства, актерства. Ведь здесь – не спектакль, не сцена. Уместно вспомнить 51-е правило Вселенского Собора (691 – 692 гг.), которое гласило: "Совершенно возбраняет быти смехотворцам, и их зрелищам, такожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи. Аще же кто настоящее правило презрит, и предастся которому либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковнаго". Только в 1866 году Святейший Синод официально снял эти ограничения. Но добавлять элемент театральной игры к святому символу православия он все равно не разрешил.
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