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Шоу-бизнес
Боярская недовольна новым хобби своего мужа

Боярская недовольна новым хобби своего мужа

Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, что 38-летний возлюбленный российской актрисы не равнодушен к походам по магазинам. Максим Матвеев доказал, что мужчинам свойственны спонтанные покупки в отделе товаров для дома.
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Елизавета Боярская обеспокоена, ее звездный муж по несколько часов проводит в примерочных, выбирая подходящие пижамы и уютные костюмы. Похоже, что и в семье актеров настали холода, раз Максим решил согреваться с помощью теплой одежды.

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Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

Звезда театра и кино не стала скрывать от многочисленной аудитории выбор Матвеева и обнародовала трогательные фотографии супруга. На кадрах отчетливо видно, как актер примеряет очередную пижаму.

Свой домашний образ Максим дополнил вязаной шапкой с ушами. Многочисленная аудитория осудила Боярскую и порекомендовала перестать издеваться над возлюбленным.

"Максим, блин, ну сколько можно там торчать? Зашел же только джинсы померить", – возмущенно высказалась Елизавета.

Напомним, что несколько месяцев назад пара отметила круглую дату. Со дня свадьбы актеров прошло 10 лет. Сейчас возлюбленные воспитывают двух прекрасных сыновей, уделяя внимание их развитию.

Звездные родители ежедневно отправляют старшего наследника на многочисленные тренировки и дополнительные кружки, тщательно скрывая от общественности младшего сына.

В одном из интервью Елизавета Боярская призналась, что переживала за общение двух мальчиков. Ей казалось, что большая разница в возрасте может повлиять на воспитание сыновей.

Автор: 19 октября 2020, 04:03 Источник: Инстаграм Максима Матвеева
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Боярская вышла в свет после новости о разводе

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