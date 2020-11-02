У звезды "Битвы экстрасенсов" выманили 2,5 миллиона

В 2014 году экстрасенс решил вложиться в кино. Фильм "Хроники пропавшей экспедиции" компании "Маг фильм" обещали выпустить до января 2015-го. Мехди Эбрагими-Вафа дал на это 2,5 миллиона рублей.
Однако картину не сняли, а звезда "Битвы экстрасенсов" каждый раз слышала все новые оправдания. В итоге своих денег "волшебник" пока что так и не увидел.
Напомним, Мехди Эбрагими-Вафа победил в шоу в 2007 году. Он является художником, писателем, певцом, общественным деятелем, дипломированным врачом.
Отметим, шоу "Битва экстрасенсов" периодически становится фигурантом скандалов. Так, ранее в прессе разгорелся громкий скандал после выхода фильма Бориса Соболева "Идущие к черту", в котором ведущий заявил, что создатели и участники известного телешоу намеренно вводят зрителей в заблуждение.
Как писали "Дни.ру", проект Соболева вызвал большой резонанс. Он собрал около 20 миллионов просмотров в Сети. Он отметил, что экстрасенсорика сегодня так популярна потому, что если по множеству медиа целыми днями людям "дуют в уши" о существовании магов, экстрасенсов и колдунов.
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