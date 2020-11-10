Это конец? После скандала с принцем Гарри Маркл сбежала в другую страну

По сообщениям инсайдеров, у герцогов не все так хорошо, как они пытаются показать. Вероятно, Гарри понял, что из-за жены потерял связь не только с семьей, но и с народом. Принц скучает по друзьям, с которыми не может видеться, а также до сих пор не нашел свое место в новой реальности.
Несмотря на то, что пара сложила с себя полномочия членов королевской семьи, она все равно принадлежит к ней. Именно поэтому Меган Маркл и Гарри запрещено высказываться на политические темы и тем более участвовать в выборах. Однако герцогиню это правило не остановило, и она активно агитировала голосовать на выборах президента Америки.
Такое поведение супруги не устроило принца Гарри, он высказал свое недовольство, и в итоге разразился скандал. По сообщениям инсайдеров, в процессе ссоры внук Елизаветы II заодно припомнил жене и прошлые обиды. Меган Маркл ужасно разозлилась на мужа и сообщила, что хочет побыть одна. Актриса собралась в Мексику на некоторое время, причем она не сообщила Гарри, когда вернется.
Стоит отметить, что в Сети несколько недель ходят слухи о том, что Меган ждет второго ребенка. По некоторой информации, срок уже довольно приличный, однако пока неизвестно, когда пара официально объявил о грядущем прибавлении.
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