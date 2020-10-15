Хрусталев признался в пагубной зависимости: Да, я алкоголик

По словам артиста, он шел к этому моменту 10 лет. Постепенно комик начал осознавать, что пагубное пристрастие мешает жизни, в первую очередь личной. "Никто не хочет жить с алкоголиком!" – отметил актер. Как оказалось, многие девушки говорили, что пора завязывать с выпивкой, но юморист считает, что в этом вопросе важна собственная осознанность.
"Нужно признаться себе, что ты алкоголик. Да, я алкоголик", – отметил Дмитрий Хрусталев. При этом он считает, что это не его вина. Причина пагубной любви к спиртному – наследственность, генетика. Артист заявил, что горячительные напитки делают с его организмом то, чего он не хочет.
Последней каплей стал случай в Иркутске пару лет назад. Дмитрий Хрусталев должен был вести корпоратив, однако выпил так много вина, что не смог и двух слов связать. Наказанием за сорванное мероприятие стала неустойка в размере стоимости всего банкета. В тот момент актер понял, что пора что-то делать со своей жизнью.
В итоге Дмитрий Хрусталев полностью отказался от алкоголя. Он собирается придерживаться трезвости до конца жизни. Теперь артист снимает стресс йогой и спортом. Актер отметил, что стал по-другому думать, жить и чувствовать, и это ему безумно нравится.
Популярные темы форума
Почему муж не уходит к любовнице
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
А вы бы хотели родиться мужчиной?
обида на мужчин и рак груди
у меня нет друзей
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
Как вы поняли что беременны?
Стоит ли убирать зуб мудрости