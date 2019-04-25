"Прямо чесалось": известную ведущую разнесли за разговор с сыном о сексе
"Непостное! Но смешное", – написала в Instagram тележурналист о разговоре с наследником. К слову, Тутта Ларсен позиционирует себя как православный, истинно верующий человек. Звезда сообщила, они с сыном в очередной раз выясняли отношения, и тот заявил: "А что вы от меня хотите, родили – терпите теперь!"
Теледива не растерялась. "С чего ты взял? Ты сам приперся! Мы, может, просто хотели сексом позаниматься и получить удовольствие! Он ржет и говорит: ага, и ****… [доигрались. – Здесь и далее прим. ред.] И покатились оба. Офигеть, конечно, что мы оба доросли до такого уровня диалога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Тутта Ларсен в соцсети. Ее пост вызвал осуждение Лены Миро.
"Таня учит мамочек, как растить детишечек, позиционируя себя гуру воспитания, и публикует рецепты постных блюд. Может быть, такой "непостный" диалог и забавен в среде люмпенов или нудистов, но в православии, насколько мне известно, ********** [заниматься сексом] можно лишь, чтобы родить детей", – написала блогер. "Я не говорю уж об уместности таких разговоров с сыном, для которого мать – святыня, а не баба, удовлетворяющая свою похоть", – заявила Миро.
"Прямо чесалось так, что было не до презерватива? Нужна ли эта информация сыну, чья мама ходит в церковь и ставит свечки?" – задалась вопросом блогер. Она уверена, что такой диалог Тутты Ларсен с подростком – это не рост, а дно. "И мама сама опустилась до обсуждения потребностей своей писечки, и сына туда подключила, чтобы поржать", – констатировала Миро.
Возмущенная телеведущая едва не сорвала голос
54-летнюю певицу не сразу узнали
Подробностями поделился известный артист
Актриса рассказала о жестокости искусства
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Люблю зрелых
Пасс
Стоит ли мужу быть на родах?
Как встретить любовь сидя дома?
Почему осуждают?
Хочет сумку за 200 тысяч
О размере, ... нравится девушкам
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Легко ли найти работу в Москве?
Вопрос админу
Ищу девушку
Мужья -тираны
"Звезды" вообще работают?
бедный муж
Юбка или джинсы?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Содержанка это кто?
Не предложил выплатить мою ипотеку
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Можно ли вернуть доверие?
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?