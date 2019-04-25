"Прямо чесалось": известную ведущую разнесли за разговор с сыном о сексе

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала в своем микроблоге в "ЖЖ" экс-телеведущую музыкального канала за фривольный диалог с подростком. Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) заявила своему 14-летнему сыну Луке, что занималась сексом с его отцом ради удовольствия, а не для того, чтобы тот появился на свет.

"Непостное! Но смешное", – написала в Instagram тележурналист о разговоре с наследником. К слову, Тутта Ларсен позиционирует себя как православный, истинно верующий человек. Звезда сообщила, они с сыном в очередной раз выясняли отношения, и тот заявил: "А что вы от меня хотите, родили – терпите теперь!"

Теледива не растерялась. "С чего ты взял? Ты сам приперся! Мы, может, просто хотели сексом позаниматься и получить удовольствие! Он ржет и говорит: ага, и ****… [доигрались. – Здесь и далее прим. ред.] И покатились оба. Офигеть, конечно, что мы оба доросли до такого уровня диалога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Тутта Ларсен в соцсети. Ее пост вызвал осуждение Лены Миро.

"Таня учит мамочек, как растить детишечек, позиционируя себя гуру воспитания, и публикует рецепты постных блюд. Может быть, такой "непостный" диалог и забавен в среде люмпенов или нудистов, но в православии, насколько мне известно, ********** [заниматься сексом] можно лишь, чтобы родить детей", – написала блогер. "Я не говорю уж об уместности таких разговоров с сыном, для которого мать – святыня, а не баба, удовлетворяющая свою похоть", – заявила Миро.

"Прямо чесалось так, что было не до презерватива? Нужна ли эта информация сыну, чья мама ходит в церковь и ставит свечки?" – задалась вопросом блогер. Она уверена, что такой диалог Тутты Ларсен с подростком – это не рост, а дно. "И мама сама опустилась до обсуждения потребностей своей писечки, и сына туда подключила, чтобы поржать", – констатировала Миро.