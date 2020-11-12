"Появились брыли, морщинки и излишки тканей": хирург осмотрел 71-летнюю Пугачеву после очередной пластики

Алле Пугачевой идет 72-й год. Но она смогла обмануть время и выглядеть все моложе и моложе. Как ей это удается? Секрет раскрывает пластический хирург широкого профиля Анастасия Борисенко, которая уже более 15 лет помогает звездам с борьбе за красоту.

"Примером адекватного грамотного подхода к хирургии может служить Алла Пугачева, чья мудрость и чувство меры позволяют оставаться на высоте, хотя ей уже 71 год, – говорит специалист. – Она, несмотря на свой возраст, выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица. Конечно же ей очень помогает ее анатомия и генетика".



"У нее хорошая проекция подбородка, – пояснил хирург. – За счет этого у нее стабильные результаты после подтяжки. Понятно, что природные данные поддерживаются и хорошим косметологом, и хирургом, которые знают меру. Можно увидеть, что бровь приподнята на оптимальную высоту и хвост брови выше тела брови, как и нужно по канонам красоты, и глаза хорошо с оперированы. Дело в то что с возрастом кожа теряет эластичность. За счет гормонального фона снижается количество коллагена, увеличивается количество эластина. И без омолаживающей операции не обойтись".

"Из-за постоянного сильного колебания в весе уже в 37-40 лет у певицы был потерян овал лица, наблюдался избыток тканей, появились брыли, носогубные складки, – раскрывает интимные секреты Примадонны хирург. – Плюс стали более выраженные морщинки на шее ("кольца Венеры"), которые наблюдались даже в молодом возрасте, являясь ее особенностью. Но потом певица предстала изрядно похудевшей, без морщин на шее, без брылей и носогубки, хотя после такой сильной потери веса кожа явно должна ухудшится как качественно, так и увеличится количественно. Но на нас с экранов и с журналов смотрит молодая, подтянутая красотка. Конечно же без пластики тут не обошлось – видно, что была сделана подтяжка лица, подтянут овал, сделана платизмопластика (иссечение избыточной ткани и ушивание разошедшихся краев поверхностной мышцы шеи – Прим. ред.), блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз – Прим. ред.)".

"Одной подтяжки в среднем хватает на 10-15 лет, поэтому смею предположить, что в районе 65-70 лет Пугачевой вновь была проведена коррекция внешности, потому что сейчас в свои 71 год Алла Борисовна выглядит прекрасно, – пояснил специалист. – И несмотря на то, что операции ею сделаны неоднократно, черты лица у нее сохраняются. И все это благодаря не только высококлассным специалистам, но и той энергии счастья и радости, что она дарит своим зрителям".

