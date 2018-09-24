Голая жена бывшего футболиста "Зенита" выставила прелести

Жена игрока испанской команды "Валенсия" и бывшего защитника петербуржского футбольного клуба "Зенит" Эсекиэля Гарая Тамара опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой красотка предстала перед зрителями полностью голой. Абсолютно лишенная одежды девушка без всякого стеснения взгромоздилась на камень и распростерла свои объятия этому миру. Зрители смогли понаблюдать за ней только со спины. Ценители откровенных фотографий Тамары Горро отмечают, что и без этого снимка на страничке красотки есть на что посмотреть. Не удивительно, что на постоянной основе ей любуются 1,1 миллиона человек – именно такого число подписчиков у ее аккаунта. Dni.Ru предлагают взглянуть на соблазнительные снимки красавицы, которая умеет быть сексуальной в любом образе.
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