В деле Дрожжиной и Цивина произошел неожиданный поворот

Актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина подозревают в незаконном присвоении чужого имущества. Во время обыска правоохранители изъяли документы, которые могут свидетельствовать о других случаях мошенничества.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин были задержаны на днях. Следствие полагает, что знаменитые супруги пошли на мошенничество. Якобы они могли завладеть имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова обманным путем.

Пока Дрожжина и Цивин находятся под подпиской о невыезде, следователи обнаружили в квартире наследницы Баталова Марии ключ от сейфа, в котором находились обернутые в полиэтиленовые пакеты архивные документы артиста.

Адвокат Павел Астахов, который представляет интересы семьи Баталова, полагает, что в хранилище находились бесценные рукописи Анны Ахматовой.

Напомним, в деле Дрожжиной и Цивина речь идет о лишении родственников народного артиста двух квартир, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской и денежных средств. Одна из квартир находится недалеко от Красной площади.

Актриса Елена Скороходова считает, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не могли совершить такое преступление. По ее мнению, они уважительно относились к Алексею Баталову. Якобы они часто навещали тяжелобольного актера, а после его смерти помогали с установкой мемориальной доски и памятника.