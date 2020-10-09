Дочь не признала в звезде "Дома-2" Задойнове родного отца

Мужчина заявил, что его остановили на КПП, отказав во входе на территорию. По словам охранника, его предупредили, что отец девочки может внезапно появиться и захотеть встречи. Александр Задойнов расстроен, что Элина Камирен настолько ему не доверяет.
При этом участник шоу "Дом-2" все же смог передать подарок дочке. Он приобрел для девочки куклу. К своему посту молодой человек добавил видео с реакцией Саши на "передачку" от отца. Малышка достает коробку из пакета, а когда ей сообщают, что это от папы, делает удивленные глаза и уточняет – от какого?
Александр Задойнов возмущен, он не понимает, сколько родителей у его наследницы. Впрочем, подписчики не стали жалеть участника "Дома-2". Они напомнили звезде, что она видится с ребенком раз в год, а то и реже, денег на воспитание не дает, но при этом хочет, чтобы малышка знала в лицо.
Элина Камирен прокомментировала ситуацию, отметив, что последний раз бывший муж видел Сашу в марте этого года. До этого он отсутствовал в жизни малышки с апреля 2019-го. Такое положение дел не устраивает девушку, она не намерена идти навстречу отцу малышки. По словам экс-участницы "Дома-2", даже алименты ей удалось отсудить только со второго раза.
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