Дочь не признала в звезде "Дома-2" Задойнове родного отца

Накануне в личном блоге звезда "Дома-2" Александр Задойнов рассказал, что пришел в детский сад к дочери, однако его остановила охрана. Участник проекта расстроился, что не смог увидеть шестилетнюю Сашу.

Мужчина заявил, что его остановили на КПП, отказав во входе на территорию. По словам охранника, его предупредили, что отец девочки может внезапно появиться и захотеть встречи. Александр Задойнов расстроен, что Элина Камирен настолько ему не доверяет.

При этом участник шоу "Дом-2" все же смог передать подарок дочке. Он приобрел для девочки куклу. К своему посту молодой человек добавил видео с реакцией Саши на "передачку" от отца. Малышка достает коробку из пакета, а когда ей сообщают, что это от папы, делает удивленные глаза и уточняет – от какого?

Александр Задойнов возмущен, он не понимает, сколько родителей у его наследницы. Впрочем, подписчики не стали жалеть участника "Дома-2". Они напомнили звезде, что она видится с ребенком раз в год, а то и реже, денег на воспитание не дает, но при этом хочет, чтобы малышка знала в лицо.

Элина Камирен прокомментировала ситуацию, отметив, что последний раз бывший муж видел Сашу в марте этого года. До этого он отсутствовал в жизни малышки с апреля 2019-го. Такое положение дел не устраивает девушку, она не намерена идти навстречу отцу малышки. По словам экс-участницы "Дома-2", даже алименты ей удалось отсудить только со второго раза.