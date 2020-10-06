Анастасия Задорожная прервала молчание после слухов о свадьбе

Певица и актриса назвала сообщения СМИ "интернетовскими додумками". Она опровергла слухи о своем замужестве. Ранее поклонники поздравили Анастасию Задорожную с торжественным событием, приняв за свадебные фото снимки, которыми поделилась знаменитость.
Она отметила, что не писала, что у нее была свадьба. "Спасибо большое, конечно, но я ничего такого не говорила", – высказалась звезда.
К слову, помолвочное кольцо Анастасия Задорожная показала пользователям Сети еще в 2019 году. Примечательно, что артистка уже не первый раз "выходит замуж" понарошку. Так, в 2018 году она опубликовала свадебное видео с коллегой Андреем Чадовым.
Ролик, в котором певица целуется с актером, она подписала лаконично: "Молодожены". Позже выяснилось, что это был всего лишь фрагмент киносъемок.
Напомним, последний музыкальный альбом звезды сериала "Клуб" вышел в 2009 году. Анастасия Задорожная поставила на паузу певческую карьеру и посвятила себя актерству. Теперь знаменитость попытается вновь стать частью отечественной эстрады. Она решила вновь заняться вокалом и возобновить музыкальную деятельность.
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