Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью

Незадолго до смерти София рассказала коллегам о болезни своего питомца. Она возила его по клиникам, не жалея денег. Дочка Софии на днях рассказала знаменитому дедушке-актеру жуткую историю. По словам Алисы, попугая убил дядя Миша. Так девочка звала сожителя матери.
Девочка сообщила, что болеть попугай начал после того, как мужчина стал кормить его печеньями. Он знал, что делать этого нельзя, но продолжал. После лечения птице нужен был покой и тепло. Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко отметила, что Михаил Серов постоянно открывал окно на балконе и оставлял питомца на сквозняке.
В итоге от такого обращения попугай умер. Это произошло за два дня до смерти Софии, 20 сентября. Именно Михаила Серова семья Конкиных подозревает в убийстве девушки.
Известно, что в последнее время София и Михаил ссорились. За неделю до смерти дочери Владимира Конкина он вдруг заявил, что платить за съемную квартиру больше не будет. Он подумывал съехать. По словам коллеги Софии Ольги, наследница артиста зарабатывала около ста тысяч в месяц. Она была одним из лучших продавцов. шоурума.
Напомним, дочь Владимира Конкина утонула в бассейне, но в ее крови нашли алкоголь и сильнодействующее снотворное. По одной из версий, добавить препарат в вино мог именно ее любовник. Он отрицает свою вину и уверяет, что София часто злоупотребляла алкогольными напитками и плохо контролировала свои поступки в таком состоянии.
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