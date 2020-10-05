"Мог ли я подумать?": сын довел Жукова до слез

Сергей Жуков в личном блоге поделился радостной новостью – его сын дебютировал на сцене в Московском доме музыки. Мальчик сыграл главную роль в спектакле "Вождь краснокожих".

Артист опубликовал несколько снимков Энджела в образе и написал трогательный пост. Как отметил певец, он очень гордится наследником. "Сынок, мог ли я подумать, что буду сидеть в театральном зале и плакать, глядя на тебя?" – заявил Сергей Жуков.

По словам лидера группы "Руки вверх", это были слезы гордости. Рядом с музыкантом в ложе сидели бабушки мальчика, мама и брат с сестрой. Вместе со звездами за игрой старшего сына артиста наблюдал полный зал.

Сергей Жуков пожелал наследнику не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. "Ты взял свою первую вершину, но их у тебя будет еще очень-очень много", – уверен певец.

Поклонники присоединились к поздравлениям. "Какой он у вас молодец! Больших и новых начинаний желаю. Что бы продолжал так успешно радовать свою семью и нас зрителей (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Успехов Вашему сыну)) не представляю, какая это гордость!", "Энджел молодец! Отлично чувствовал роль , держался уверено 👍🏻Браво ! Браво всей семье !", "Какой молодец! Гордость родителей! Поздравляю и пусть впереди на пути будут только главные роли и победы!" – написали в комментариях.