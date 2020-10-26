Стало известно о похищении принцем Чарльзом короны Елизаветы II

71-летний сын королевы Великобритании, принц Чарльз – первый в очереди на престол. Но ждет он этого события уже очень долго. Наследник Елизаветы II не скрывает своего нетерпения.

У принца Чарльза грандиозные планы на годы своего правления. Так, будущий король хочет "осовременить" монаршие правила. Например, он намерен сократить количество членов королевской семьи, которые имеют право на выделяемые из бюджета средства.

Когда вступит в силу такая реформа, остается только гадать. Да и появится ли, неизвестно. Елизавета II, несмотря на преклонный возраст, здравствует. Более того, она не собирается отказываться от престола и короны в пользу своего сына.

Одна из бывших фрейлин королевы Энн Гленконнер рассказала журналистам, что однажды символ королевской власти все-таки попал в руки Чарльза. Это произошло в 1953-ем, когда ему было пять лет.

Перед коронацией матери, Чарльз подбежал к столу, на котором лежала корона Британской империи. Пока фрейлины отвлеклись, принц взял символ и убежал. Удивительно, что корону, которую утяжеляют тысячи бриллиантов, сотни жемчугов, десятки сапфиров и изумрудов, смог поднять пятилетний мальчик.

К счастью, Чарльза смогли догнать и отобрать предмет. С тех пор прошло 67 лет, а принц так и ждет новую встречу с короной. Но британский народ уже не надеется застать это событие. По их мнению, справедливо было бы передать престол следующему по списку члену королевской семьи – 38-летнему принцу Уильяму.