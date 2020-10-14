Чарльз и Камилла будут в ярости: грязное белье британской королевской семьи вывалят на публику

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер четвертого сезона сериала "Корона". Члены британской королевской семьи будут в бешенстве от новой части картины, уверены поклонники.

В продолжении сериала "Корона" появится принцесса Диана, ее сыновья принцы Уильям и Гарри, а также премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Роль леди Ди исполнила Эмма Коррин, играть "железную леди" доверили звезде "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон. Премьера четвертого сезона "Короны" намечена на 15 ноября.

Трейлер новой части ленты появился накануне на Ютуб. Ролик получил сотни восторженных отзывов от поклонников. Эмма Коррин, по мнению комментаторов, идеальна в роли принцессы Дианы.

Также фанаты сериала полагают, что четвертый сезон вызовет недовольство у членов монаршего семейства Великобритании. Принц Чарльз и его нынешняя супруга Камилла Паркер-Боулз, по мнению пользователей Сети, будут вне себя от ярости. Якобы в новой части сериала "Корона" Чарльз и Камилла будут выглядеть не лучшим образом. Грязное белье парочки вытащат на суд публики.

"История Дианы, Чарльза, Камиллы и их отношений друг с другом, с королевской семьей и публикой напоминает мне о трагических любовных драмах, которые я читал", "Что-то подсказывает мне, что Чарльз и Камилла будут ненавидеть этот сезон", "Она действительно похожа на нее! Королевская Семья, Чарльз и Камилла, скорее всего, еще больше возненавидят то, как Диана все еще влияет на их жизни даже после смерти", – отмечали фанаты сериала "Корона".

Напомним, у Чарльза и Камиллы был роман еще до Дианы, они страстно любили друг друга. Однако жениться на избраннице монаршему отпрыску запретили. Королева Елизавета нашла сыну более подходящую жену – Диану Спенсер. Этот брак продержался около 15 лет. Супруги не были счастливы друг с другом. Когда монарший отпрыск и леди Ди развелись, виновной в развале семьи назвали Камиллу. Надо сказать, что Чарльз никогда не охладевал к своей первой любви.

Впрочем, сама Паркер-Боулз не считает себя виновницей несчастья принцессы Дианы. Камилла говорила, что первый брак монаршего отпрыска распался из-за банальной несовместимости.

