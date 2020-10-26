Стебунов оказался на больничной койке с переломанным позвоночником

До 14 лет молодой человек принимал активное участие в соревнования и регулярно становился призером. Однако во время одного из занятий он получил серьезную травму: два компрессионных перелома позвоночника.
Мать Ивана Стебунова призналась, что была на репетиции, когда узнала, что с сыном приключилась беда. Он тут же побежала в больницу, ей было очень страшно увидеть парня – женщина ожидала худшего.
Ольга Михайловна отметила, что Ваня по характеру боец, поэтому справился со всеми невзгодами. Однако первое время после перелома было самым страшным. Семья ждала вердикта врачей, от которого зависела будущая жизнь Стебунова. "Опасались отека спинного мозга", – сказала мама актера.
Женщина заявила, что самыми важными в тот момент были вера и поддержка близких. Особенно помогал своим участием и вниманием тренер Вани – ходил к нему в больницу каждый день. Ольга Михайловна похвасталась, что в те непростые времена сын умудрялся ее подбадривать. "У меня был серьезный стресс", – поделилась она.
После травмы Иван Стебунов начал сильно горбится. Чтобы хоть как-то остановить этот процесс, врачи прописали ему специальный корсет, который пришлось носить несколько лет. По словам актера, сейчас он чувствует себя вполне нормально, ведет здоровый образ жизни и даже принял участие в шоу "Танцы со звездами".
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