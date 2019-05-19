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Май 19, 2019
просмотры: 123

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"

567

Сбруи Саргсян под псевдоником Srbuk представляет Армению на конкурсе "Евровидение 2019". Девушка с семи лет пела в хоре. В 20-летнем возрасте девушка основала свою группу под названием Allusion. Сейчас ей 25 лет, и у нее уже есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах. В 2010 году она заняла второе место в шоу "X-Фактор" в своей стране. А в украинском "Голос-8" ей не хватило одного шага до тройки финалистов, она взяла четвертую позицию.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Блестящая певица. Желаю огромных успехов на большой сцене
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