Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"

Сбруи Саргсян под псевдоником Srbuk представляет Армению на конкурсе "Евровидение 2019". Девушка с семи лет пела в хоре. В 20-летнем возрасте девушка основала свою группу под названием Allusion. Сейчас ей 25 лет, и у нее уже есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах. В 2010 году она заняла второе место в шоу "X-Фактор" в своей стране. А в украинском "Голос-8" ей не хватило одного шага до тройки финалистов, она взяла четвертую позицию.