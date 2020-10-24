Принц Уильям затаил обиду на брата

В детстве и юношестве наследники престола были очень близки – они делились сокровенным и советовались по важным поводам. Однако несколько лет назад между родственниками пробежала черная кошка. Гарри тогда только начал встречаться с Меган Маркл и был влюблен по уши.
Он поделился своими планами по поводу будущего с актрисой со старшим братом, но реакция его разочаровала. Уильям попросил родственника быть аккуратнее в отношениях с американкой и не торопиться с женитьбой. Эти слова очень ранили Гарри, с тех пор с каждым годом браться только отдалялись друг от друга.
Впрочем, недавно стало известно, что Уильям сильно завидует родственнику. В детстве младший сын леди Дианы был усидчивым и послушным, а вот старший – настоящий бунтарь. С возрастом они поменялись ролями, и Гарри получил славу придворного озорника. Он часто разыгрывал бабушку и родственников, а также не стеснялся отрываться на полную катушку.
Уильям довольно рано встретил Кейт Миддлтон, поэтому по-настоящему погулять не успел. Он начал завидовать младшему брату, ведь его образ позволял вытворять всякое. В итоге оказалось, что Гарри пользуется большей популярностью у придворных, чем Уильям.
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