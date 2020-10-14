Зависимость сродни наркотической: Меган Маркл испугалась за сына

По словам герцогини Сассекской, рождение сына сделало ее смелее. 39-летняя Меган Маркл боится лишь за будущее своего ребенка, а сама может и потерпеть некоторые проблемы. Она заявила, что готова бороться за лучший мир ради будущего, пишет The Sun.
Она добавила, что принц Гарри солидарен с ней в этой теме. Также на саммите обсуждали вопрос соцсетей. Герцогиня не имеет никаких личных аккаунтов, считая такую конфиденциальность самосохранением. При этом она назвала зависимость от соцсетей сродни наркотической.
Недавно в Сети разразился скандал из-за неоднозначного заявления принца Гарри и Меган Маркл о выборах в США. Они сделали заявление на американском телевидении, призвав граждан голосовать на выборах 3 ноября. Аналитики США сделали вывод о том, что герцогиня Сассекская и ее супруг выступают против политики Дональда Трампа. В королевской семье разразился скандал. Королева Елизавета собралась прочитать нотации внуку без присутствия его жены.
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