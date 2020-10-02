Меган Маркл разочаровала супруга Елизаветы II: Герцогиня должна была поддерживать мужа

Принц Филипп негативно высказался в адрес Меган Маркл. По мнению супруга Елизаветы II, герцогиня сделала неправильный выбор, сложив с себя королевские полномочия.

Возможно, герцог Эдинбургский так остро реагирует на выбор внука и его жены, потому что в свое время ему пришлось пожертвовать карьерой военного ради Елизаветы II. Принц Филипп уверен, что Меган Маркл должна была поддерживать мужа, ведь она прекрасно понимала, на что шла, когда соглашалась выйти за Гарри.

Он считает, что девушка сделала неправильный выбор в пользу свободы слова. В обязанности супруги наследника престола входила поддержка и забота о будущем монархии, но Меган Маркл предпочла оторвать принца от семьи.

99-летний Филипп настолько разочарован в бывшей актрисе, что даже решил бойкотировать свое участие во всех мероприятиях, связанных с отказом его внука от королевских обязанностей. Переживаниями супруга Елизаветы II поделился инсайдер, приближенный ко двору.

При этом Меган Маркл и Гарри не собираются полностью разрывать отношения с Великобританией. Пара надеется посещать семейные праздники вроде Рождества вместе с маленьким Арчи.

Напомним, в начале лета герцоги Сассекские приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре. Они планируют связать свою деятельность с кино. Чета уже подписала контракт на продюсирование нескольких документальных фильмов.