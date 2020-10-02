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"Просто ужасно": Судзиловская взвыла из-за страшной болезни

Олеся Судзиловская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олеся Судзиловская недовольна происходящим. Звезда российского кинематографа переживает серьезные последствия смертельного вируса. Теперь актриса лишилась не только постоянного заработка, но и стабильного психического здоровья.
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C каждым годом 46-летняя Судзиловская все чаще блистает на кинопремьерах и красных дорожках. Актриса уверена, если бы не бушующая пандемия коронавируса, ее заработок только приумножался.

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Однако COVID-19 внес свои коррективы и заставил артистов театра и кино изрядно попотеть, чтобы заработать символические суммы.

Все лето Олеся Судзиловская отказывалась от работы и не разрешала съемочным командам приезжать к ней домой. Стоит отметить, что многие звезды российского кинематографа были готовы на все, чтобы отбить хоть малую часть гонорара. Тогда звукорежиссеры, сценаристы и операторы стали самыми частыми гостями в их особняках.

"Все, что происходит, ужасно! Я знаю, что у многих людей закончили кубышки. У меня все тоже непросто", – откровенно заявила Олеся.

Судзиловская добавила, что большую роль в заработке артистов сыграет обновленная рассадка в театральных залах. Теперь гонорар звезд шоу-бизнеса будет в два, а то и в три раза меньше, чем был до развития пандемии коронавируса.

Напомним, что многие кинокомпании уже перешли на съемки в онлайн-режиме. Несмотря на то, что 46-летняя актриса жалуется на нехватку денежных средств, она не совсем охотно соглашается на съемки данного формата.

Многочисленная аудитория Судзиловской подметила, что артистка сильно изменилась за этот страшный период. По словам поклонников, отсутствие постоянной занятости и достаточного количества сбережений привели к психическим расстройствам звезды.

Остается только гадать, на что Олеся готова ради стабильного заработка и успешной карьеры.

Автор: 2 октября 2020, 10:52 Источник: Инстаграм Олеси Судзиловской ✓ Надежный источник
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