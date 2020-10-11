Есть дела поважнее: принц Гарри оставил Меган Маркл

Супруг герцогини Сассекской отправится на деликатный разговор с королевой Великобритании без жены. Елизавета II настроена читать нотации внуку за его публичные высказывания о выборах в США. Меган Маркл не будет сопровождать принца Гарри по волеизъявлению королевы.
Сейчас в резиденции британской королевской семьи вовсю готовятся к приезду родственника Елизаветы II. Служащие занимаются подготовкой коттеджа Фрогмор для принца Гарри. Его встреча с легендарной бабушкой будет проходить в Виндзорском замке.
По данным инсайдера, 94-летняя королева Великобритании недовольна политическими заявлениями Меган Маркл и своего внука о выборах президента США. Беспокойство Елизаветы II стало поводом для того, чтобы обсудить с принцем Гарри его поведение с глазу на глаз.
Напомним, что Меган и Гарри сделали заявление на американском телевидении, призвав граждан голосовать на выборах, которые пройдут 3 ноября. Аналитики США сделали вывод о том, что герцогиня Сассекская и ее супруг выступают против политики Дональда Трампа. После этого послу Великобритании пришло письмо, в котором член конгресса США потребовал лишить Меган Маркл и принца Гарри знатных титулов, так как звездная пара использует полномочия для того, чтобы повлиять на результаты голосования.
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