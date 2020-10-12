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Шоу-бизнес
Зареванная Асмус всполошила народ: Тяжелый день

Зареванная Асмус всполошила народ: Тяжелый день

Кристина Асмус. Фото: legion-media.ru
В понедельник, 12 октября, Кристина Асмус в личном блоге сделала странную публикацию. Звезда показала, как по ее лицу размазалась косметика.
прочитано 506 раз

На селфи актриса предстала в растрепанном виде. Глаза артистки слегка опухли, а тушь, тени и подводка растеклись по щекам и векам. Также заметно, что губная помада сильно вышла за контур.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Кристина Асмус пожаловалась, что понедельник для нее тяжелый день. Поклонники с юмором отнеслись к публикации звезды. Некоторые предположили, что у артистки удалось воскресенье, раз она даже забыла смыть косметику. Также подписчики пошутили, что зареванный вид – реакция актрисы на издевательства Гарика Харламова.

Напомним, пару дней назад бывший супруг звезды снялся в ироничном ролике для Comedy Club. Юморист спародировал шоу "Холостяк", которое превратили в "Харластяк". Во время знакомства девушки называли свое имя и описывали достоинства. "Кристина", – сказала одна из претенденток. "Так, это сразу нет", – заявил артист. Многие посчитали, что Кристина Асмус могла обидеться на такое.

"Макияж надо снимать молочком "Слезы бывшего" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда увидела Харластяка", "Не реви!!!" © Карлсон", "Судя по лицу – воскресенье удалось", "Не плачь.. найдем мы тебе мужика!", "Используйте водостойкую косметику", – написали остряки.

Автор: 12 октября 2020, 21:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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