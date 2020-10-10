"Многое прошли вместе": Асмус обратилась к известному актеру

Комментарий Кристины Асмус не заставил себя долго ждать. Звезда кинокартины "Текст" назвала истинные причины отмены спектакля и даже приплела туда Харламова.
Правда, в жизни Кристины уже появился однофамилиц Гарика. Друг актрисы Егор тоже лишился роли в постановке по решению художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.
К сожалению, сама Асмус не смогла справиться с большим количеством творческих проектов и нескончаемых съемок. Теперь физическое и эмоциональное состояние актрисы оставляет желать лучшего.
Из-за ненормированного рабочего графика организм молодой артистки дал сбой. Лицо и тело Кристины Асмус покрылось дерматитом, повлекшим за собой срыв всех съемочных процессов.
Пока неизвестно, связаны ли ухудшение состояния актрисы и отмена показа постановки в театре Ермоловой. Олег Меньшиков уже выступил с официальным заявлением и подтвердил тот факт, что постановка снята с репертуара.
"Мне обидно за других артистов, мы так много прошли вместе. У нас в труппе и в спектакле "Гамлет" играет Егор Харламов. Прекрасный был бы заголовок: „Олег Меньшиков лишил Харламова роли в театре", – высказалась Кристина в личном блоге.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Вы чего так распустились?
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Жена разрешила завести любовницу
Турция хочет захватить Израиль!
Куда бежать от короновируса???
Самый сытый регион России ?
Донбасс в состав России войдёт???