"Любовница моя": удалившая грудные импланты Лера Кудрявцева призналась в связи с женщиной

В Сети разгорается скандал. Несколько источников уже озвучили последние новости из "Инстаграм" телеведущей. Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками в "Сторис" соцсети шокирующей информацией. Однако не исключено, что это всего лишь шутка.
В коротком видео звезда показала свою подругу, которую представила очень странным образом. "Любовница моя, Ирчик. Это мама любовницы", – заявила Лера Кудрявцева. На кадрах предстала симпатичная брюнетка и ее родительница с ярко-розовыми волосами.
Телеграмм-канал "Только никому" не прошел мимо такой сенсационной информации. Его авторы разместили отклик на новость от информационного агентства "Версия". "Начало перевоплощения… Кудрявцева удалила импланты, чтобы стать мужчиной ради подруги-любовницы?" – говорится в материале. Кроме того, заявляется, что Лера Кудрявцева якобы полностью обеспечивает новую "возлюбленную".
Телеведущая, увидев реакцию СМИ, отреагировала лаконично. Она разместила фрагмент статьи в "Сторис" с подписью "Больше дичи".
Напомним, перед новым годом 48-летняя Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантов. Теперь знаменитость вернулась домой и даже начала выходить в свет.
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