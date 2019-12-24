"Будет выглядеть не лучшим образом": пластический хирург вынесла вердикт разрезанной груди Леры Кудрявцевой

Пластический хирург Светлана Жаркова прокомментировала "Дни.ру" произошедшее с Лерой Кудрявцевой несчастье. Она предположила, что у телеведущей была травма, из-за чего порвались грудные импланты.

По словам врача, установка имплантов – в целом безопасная процедура. В подтверждение своих слов Жаркова привела статистику: в США зарегистрирован один подобный случай на 30 000 человек.

Разрыв же их у Леры Кудрявцевой, как отметила эксперт – исключение. "Располагая очень скудной информацией из ее поста в "Инстаграм", можно предположить, что была травма в анамнезе. Ведь эти импланты имеют пожизненную гарантию, их оболочка достаточно прочная, и порваться просто так не может. Возможно, было какое-то сильное механическое воздействие, что и привело к печальным последствиям", – объяснила хирург.

"Лера пишет, что проходит чек-ап (комплексная проверка здоровья в клинике – прим. ред.) один раз в год. Мне непонятно, как на протяжении пяти или шести лет при прохождении чек-апа разрыва импланта не обнаружилось. И почему она так долго ходила с надорванными имплантами", – недоумевает специалист. Она отметила, что внутри грудного импланта находится не текучий гель. Однако, если все же произошел надрыв, гель начинает менять свою химическую формулу, физическую форму и проникать в ткани железы.

Светлана Жаркова напомнила, что любая женщина должна раз в год проходить обследование молочных желез, делать УЗИ, либо МРТ и отслеживать не только сами ткани груди на предмет возможного возникновения новообразований, но и состояние имплантов. "Все-таки это инородное тело, и я рекомендую своим пациентам за ними наблюдать", - подчеркнула пластический хирург.

Медик отметила, что сейчас самое главное у Леры Кудрявцевой – это здоровье. Светлана Жаркова уверена, что телеведущая быстро придет в норму. "Женщина молодая, сильная, восстановится. Потом уже будет решаться вопрос об эстетике. Вряд ли она решится в ближайшее время на установку имплантов, но грудь, конечно, будет выглядеть не самым лучшим образом", – вынесла вердикт эксперт.

По ее словам, импланты большого размера растягивают ткани и после их удаления грудь провисает. "То, что произошло с Лерой Кудрявцевой – это исключение из правил. Миллионы женщин живут с имплантами, и у них все хорошо. Но риски есть всегда при любой операции. Другое дело, насколько они велики в каждом отдельном случае", – заключила хирург.