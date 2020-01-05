Бывший муж Началовой развлекся на праздниках с юной красавицей

В кадре семья позирует на фоне расписного холла. На заднем плане переливаются разноцветные шарики и иллюминация на экранах. Эскалаторы подсвечены фиолетовым цветом. Для выхода в свет и Евгений, и Вера выбрали достаточно простые наряды – удобные теплые вещи и толстовки. Алдонин как спортсмен предпочел синюю спортивную кофту, поверх которой накинул жилетку, а Вера – пуловер с Сантой Клаусом и золотистую куртку.
"Прекрасные Новогодние праздничные дни! Всем Добра!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – как всегда лакончино поздравил поклонников бывший муж Юлии Началовой. Он не стал дополнять текст никакими смайликами или эмоджи, ведь это обязательно сделают за него подписчики.
К слову, пользователи социальной сети пришли в восторг от милого снимка отца и дочери. Многие пожелали семье всего самого счастливого в наступившем Новом году. Кроме того, комментаторы оставили целую кучу комплиментов под фото.
" Нежные, красивые, родные, милые, чудесные😘😘😘", " Евгений поздравляю вашу семью с Новым годом и Рождеством!!! Счастья, мира, добра, здоровья!!! Вы большой молодец!!! Горжусь, что в нашей стране есть такие мужчины!!! Вы пример для подражания!!! Помимо того что вы многодетный отец, так вы еще воспитываете других ребятишек, поддерживаете спортивный дух ребят!!! Сил вам и здоровья!!!", " Милая девочка. очень похожа на Вас. И по всей видимости такая же одухотворенная как мама. берегите ее. 💋", – высказались комментаторы.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Мерзкие родственники
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
1 Января.
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.
Новогодний Стол.
Как выйти из депрессии?
Гостья ....