"Находила чужие волосы": подруга рассказала о несладкой жизни Началовой

Уже почти год как российская сцена лишилась одной из ярчайших певиц – Юлии Началовой. Ее подруга Олеся Сазыкина решила поделиться с поклонниками знаменитости неизвестными подробностями несладкой жизни артистки.



Женщина вспоминает, что познакомилась с певицей в 1996 году. С тех пор у них завязалась крепкая дружба – Началова поверяла близкому человеку все подробности своей жизни, в том числе и о положении в семье. Как оказалось, первый супруг Юлии – бывший солист группы "Премьер Министр" Дмитрий Ланской – не только заставлял свою жену сидеть на жесткой диете, но и любил "сходить налево".

"После смерти Юли мы ему говорили: дескать, Дима, признайся публично, что изменял Юле, с кем не бывает. Нет, не стал. Ну что ж, кто хочет, пусть верит словам Ланского. Мне Юля рассказывала, что находила чужие волосы на подушке в их общей с Димой постели, чувствовала запах женских духов... ", – рассказала Сазыкина в интервью газете "Комсомольская правда".

Что касается второго мужа Началовой, то ситуация была несколько иной. Олеся вспоминает, что за Евгением Алдониным Юлия чувствовала себя, как за каменной стеной. Спортсмен внушал певице уверенность, однако и он в скором времени покинул свою супругу.

"Писали, что второму мужу Юля изменила, влюбившись в хоккеиста Фролова. Это неправда. Юля не изменяла мужьям. К сожалению, это Евгений влюбился в другую девушку, его нынешнюю жену. Не захотел обманывать и все рассказал Юле. И все оставил ей, как настоящий мужик. Большущая квартира, которую купил Алдонин, после развода осталась Юле и дочке. Он помогал алиментами, обеспечивал. И Юля всегда говорила, что из всех ее мужчин Женя – самый хороший", – подчеркнула подруга Началовой.