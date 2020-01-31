Любовница раскрыла правду о браке Караченцова и Поргиной

Накануне об интимной связи с артистом заявила звезда "Убойной силы" Наталья Лапина. Женщина пришла с этим известием в студию программы "На самом деле".
По словам предполагаемой любовницы Караченцова, они познакомились в 1989 году. "Я была такая молодая девчонка-зажигалка, а он талантливый актер. Я влюбляюсь в таланты, а не во внешность. Коля никогда не был красавцем, но у него безумная харизма. Невозможно было не влюбиться. Говорил, что проблемы в семье, чувствует со стороны жены давление, очень устал и хочет как-то освободиться. По Людмиле видно, что она такая властная и даже не очень интеллектуальная", – заявила Наталья.
Людмила Андреевна категорически отказывается в это верить. Она призналась, что неоднократно подозревала супруга в изменах. Однако конкретно в тот период семейная жизнь била ключом, и они были счастливы. Поргина ничуть не сомневается в верности Караченцова.
"В 1989 году у нас была прекрасная жизнь – работа, сыночек, которого мы брали на все гастроли, замечательные друзья. Боже, какие люди! И Вы думаете, он будет смотреть на Вас, умирать от счастья, обладая Вашим телом?" – возмутилась вдова.
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