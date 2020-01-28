"Чушь несет": посланного на три буквы Михаила Боярского окунули лицом в грязь

"Что-то Дартаньян какую-то чушь несет. То ему "Слава Украине" нормальное приветствие, то рождение детей в зрелом возрасте придурь", – заявил собеседник "Дни.ру". Он отметил, что только что отгремел скандал с Аленой Водонаевой, а теперь и знаменитый актер вляпался в грязную историю.
Эксперт напомнил, что экс-участница шоу "Дом-2" недавно рассказывала, "кому лучше не рожать", имея в виду бедные семьи. "Теперь эта история с Михаилом Боярским, который людей, рожающих в зрелом возрасте, по сути, оскорбил. Ну, Водонаева ладно, обсудили и забыли, она уж точно не авторитет, но Боярский то куда?", – недоумевает Манукян.
По словам эксперта, вроде со старостью к Михаилу Боярскому должна была придти мудрость, "но видимо его она обошла стороной". При этом он вступился за телеведущую Леру Кудрявцеву, которая послала актера на три буквы.
"Я ее уважаю и люблю и знаю, что это взаимно. Если она сказала эти резкие слова в адрес Дартаньяна, значит, была на то веская причина. Она свое счастье заслужила и радость материнства в этом возрасте тоже", – заключил Манукян.
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