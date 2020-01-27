Михаил Боярский высказался о желании стать отцом на старости лет

По словам Михаила Боярского, если его жена еще захочет родить, в этом случае у нее будет "не все в порядке с мозгами". Актер заявил, что завести позднего ребенка – "это не мечта, это придурь".
"Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу", – цитирует звезду театра и кино "Вечерняя Москва". Ранее Михаил Боярский высказался о месте женщины в жизни: по мнению артиста, оно рядом с мужчиной и в его тени.
Напомним, ранее Михаил Боярский говорил, что собирается покинуть сцену и перестанет сниматься в кино. Актер хочет больше времени уделять своим внукам.
Ранее Михаил Боярский обеспокоил поклонников. Знаменитый актер заметно сдал и выглядит не лучшим образом. Такой вывод россияне сделали после того, как дочь артиста Елизавета Боярская опубликовала в "Инстаграм" фото с семьей. 70-летний артист предстал без своей фирменной шляпы. Фолловеры пожелали Михаилу Боярскому крепкого здоровья.
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