Богохульник-Ургант под одобрение россиян побил зазвездившегося Киркорова

Недавно был составлен "Рейтинг доверия" россиян к медийным персонам. Результаты оказались неожиданными.
Как сообщает Исследовательский холдинг "Ромир", в составлении рейтинга участвовали респонденты с разными социально-демографическими характеристиками, покупательскими и медиа-предпочтениями, проживающие во всех регионах России. Фаворитом Топ-20 стал Иван Ургант. Он обогнал Константина Хабенского, занявшего вторую строчку рейтинга, Никиту Михалкова и Дмитрия Нагиева.
Филипп Кирокоров занял пятое место. Кроме него в Топ-20 вошли Борис Корчевников, Иван Охлобыстин, Анастасия Ивлеева и другие.
Последние позиции рейтинга достались рэперу Басте, комедианту Сергею Светлакову и актеру Михаилу Пореченкову. Меньше всего россияне доверяют тележурналисту Сергею Малоземову.
Напомним, недавно вокруг Ивана Урганта разгорелся скандал. В Рождество в эфир Первого канала вышел выпуск "Вечернего Урганта" с участием Жерара Депардье. Артисты позволили себе несколько неэтичных шуток, которые верующие назвали богохульством. Православные активисты призвали лишить звезду отечественного шоу-бизнеса российского гражданства.
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