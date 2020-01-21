"Фанера над Парижем": Филипп Киркоров выиграл очередной суд над Дидье Маруани

Конфликт между двумя звездами эстрады, разгоревшийся в конце 2016 года, продолжается. Лидер группы Space проиграл очередной суд с поп-королем.
Об очередной победе по скандальному делу в "Инстаграм" написал адвокат Киркорова. Артист разместил публикацию у себя в микроблоге. "Дорогая фанера над Парижем. Сегодня Пресненский суд города Москвы отказал Дидье Маруани в его ненасытных денежных требованиях", – написал Добровинский (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Кроме того, защитник спросил Маруани, не устал ли тот судиться. Филипп Киркоров поблагодарил юристов за профессионализм.
"И снова Гений победил! Спасибо, дорогие Александр Андреевич и Марина Дубровская!" – написал король российской поп-сцены в соцсети.
Напомним, в сентябре 2019 года Дидье Маруани обратился в Пресненский суд с требованием взыскать с Филиппа Киркорова, его адвоката и ряда СМИ компенсацию за распространение слухов о том, что он якобы вымогал у российского артиста деньги. Композитор намеревался потребовать от поп-короля три миллиона рублей, с юриста – пять миллионов, а также по два миллиона с некоторых медиа. Спустя время он снизил сумму иска к СМИ до одного рубля.
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