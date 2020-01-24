Десять тысяч долларов за голову: Урганта чуть не убили из-за шутки

Отец Ивана Урганта прокомментировал предложение активистов лишить телеведущего гражданства. Актер рассказал, что несколько лет назад шоумена чуть не убили из-за шутки.

Андрей Ургант вспомнил случай с украинским националистом Дмитрием Корчинским. В 2013 году он пообещал баснословную сумму тому, кто убьет знаменитость. Его возмутила шутка, прозвучавшая в эфире.

"Несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит", – цитирует артиста телеканал "360". Ургант-старший отметил, что равнодушно относится к негативным комментариям в адрес сына.

В 2013 году в кулинарной программе "Смак" Иван сказал, что порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни. Позже Ургант извинился за неудачную шутку. Он заверил, что не хотел никого обидеть, а просто сказал глупость, не подумав.

Недавно в Сети разгорелся новый скандал с участием медиаперсоны. В Рождество в эфир Первого канала вышел выпуск "Вечернего Урганта" с участием Жерара Депардье. Артисты позволили себе несколько неэтичных шуток, которые верующие назвали богохульством. Православные активисты призвали лишить звезду отечественного шоу-бизнеса российского гражданства.