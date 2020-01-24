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Десять тысяч долларов за голову: Урганта чуть не убили из-за шутки

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom
Отец Ивана Урганта прокомментировал предложение активистов лишить телеведущего гражданства. Актер рассказал, что несколько лет назад шоумена чуть не убили из-за шутки.
прочитано 221 раз

Андрей Ургант вспомнил случай с украинским националистом Дмитрием Корчинским. В 2013 году он пообещал баснословную сумму тому, кто убьет знаменитость. Его возмутила шутка, прозвучавшая в эфире.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

"Несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит", – цитирует артиста телеканал "360". Ургант-старший отметил, что равнодушно относится к негативным комментариям в адрес сына.

В 2013 году в кулинарной программе "Смак" Иван сказал, что порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни. Позже Ургант извинился за неудачную шутку. Он заверил, что не хотел никого обидеть, а просто сказал глупость, не подумав. 

Недавно в Сети разгорелся новый скандал с участием медиаперсоны. В Рождество в эфир Первого канала вышел выпуск "Вечернего Урганта" с участием Жерара Депардье. Артисты позволили себе несколько неэтичных шуток, которые верующие назвали богохульством. Православные активисты призвали лишить звезду отечественного шоу-бизнеса российского гражданства.

Автор: 24 января 2020, 10:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хилькевич и Ургант просят о спасении

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