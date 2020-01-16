Верующие призвали лишить Ивана Урганта российского гражданства

Они не простили телеведущему глумления над чувствами верующих во время интервью с французским актером Жераром Депардье в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. По словам координатора движения Андрея Кормухина, Иван Ургант перешел все красные черты.
Возмущение общественности вызвала программа от 7 января этого года, в которой шоумен провокационно "поздравил" православный мир. Ургант позволил себе глумление над христианскими традициями.
Общественное движение "Сорок Сороков", позиционирующее себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией, потребовало лишить телеведущего российского гражданства. Активисты выступили с соответствующей петицией и уже собрали 3,5 тысячи подписей из необходимых пяти тысяч, передает "Царьград".
Они указали, что Иван Ургант пригласил одиозных гостей, "которые поддерживали и развивали кощунственные шутки". Авторы петиции назвали Жерара Депардье гомосексуалистом и богохульником, а музыканта, выступающего под именем Джизус (Иисус, англ.), романтизирующим употребление наркотиков и деструктивный образ жизни исполнителем.
Кроме того, "Сорок Сороков" возмутила фотокомпиляция, пародирующая икону с изображением Рождества Иисуса Христа. Андрей Кормухин заявил, что Иван Ургант неоднократно занимался провокационными вещами в отношении православия.
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