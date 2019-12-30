Вновь оскандалившегося Боярского просят простить в честь юбилея

Автомобиль Михаила Сергеевича попал в поле зрения камер Центра видеофиксации ГИБДД. Боярский парковался на Невском проспекте, не соблюдая правила.
Снимки, на которых артист нарушает установленный порядок, опубликовал телеграм-канал "Мегаполис. Санкт-Петербург". Интересно, что администраторы аккаунта призвали быть благосклоннее к Боярскому.
"Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем сильно хайпить на его очередной странной парковке", – написали авторы канала.
Напомним, что в сентябре Боярский спровоцировал крупный скандал. Артист припарковался в неположенном месте, на встречной полосе. Фото нарушения "слили" в Сеть.
Успокаивать негодующих обывателей пришлось жене звезды, актрисе Ларисе Луппиан. Она заверила журналистов, что артисту стало плохо в дороге. Он оставил машину, чтобы пойти за лекарствами в аптеку.
Сам Михаил Боярский с прессой общался довольно резко. Артист раскритиковал акул пера, сравнив с паразитами. Любимец советских женщин заявил, что пресса должна закрывать глаза на плохое и писать только хорошее. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, что 26 декабря главный мушкетер советского кино Михаил Боярский отпраздновал 70-й юбилей. Артист не устраивал пышного торжества: он отыграл в спектакле в Театре имени Ленсовета и провел тихий вечер с семьей.
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