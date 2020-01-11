Хамские выходки вышли боком Михаилу Боярскому

Боярский получит новые штрафы от ГИБДД за свои неправильные парковки в центре Санкт-Петербурга. Артист известен своей слабостью бросать машину прямо на Невском проспекте в месте, где останавливаться запрещено.
По данным портала 78.ru, последние два нарушения, которые совершил Боярский, датированы 29 декабря 2019 года и 2 января 2020 года. Судя по всему, Михаилу Боярскому плевать на штрафы и он готов их оплачивать, но парковаться там, где ему комфортнее.
Стоит отметить, что недавно Михаил боярский отмечал семидесятилетний юбилей. Актер говорил, что сейчас для него на первом месте забота о внуках. Именно им он уделяет все свое свободное время.
Напомним, что в предновогодние дни автомобиль Михаила Боярского попал в поле зрения камер Центра видеофиксации ГИБДД. Боярский парковался на Невском проспекте, не соблюдая правила.
Снимки, на которых артист нарушает установленный порядок, опубликовал телеграм-канал "Мегаполис. Санкт-Петербург". Интересно, что администраторы аккаунта призвали быть благосклоннее к Боярскому.
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