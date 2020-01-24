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Ошарашенный Винокур вышел из себя из-за громкого скандала

Владимир Винокур. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист России Владимир Винокур вышел из себя из-за громкого скандала. Комедиант ошарашен случившимся.
прочитано 2519 раз

На днях появилась информация о том, что знаменитый стендап-комик Александр Долгополов подвергся резкой критике со стороны верующих. Молодой человек пошутил, что Иисус должен был носить другое имя. В отношении юмориста началась проверка, после чего Александр спешно покинул территорию России.

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 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Пародист Владимир Винокур ошарашен новостью. Он впервые видит, что силовые ведомства проявляют повышенный интерес к человеку из-за шуток.

"Вы знаете, юмор оскорбить не дано, но есть запретные темы – человеческие заболевания и религия. Верующих оскорблять нельзя! У нас страна многих конфессий, никто не давал права высказываться на эту тему неосторожно. Однако я впервые слышу, чтобы за юмористическое выступление преследовали", – подчеркнула знаменитость в разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro.

Винокур добавил, что, скорее всего, история является вымыслом. Звезда отечественной сцены отметила, что Долгополов мог улететь из страны совсем по другим причинам.

Напомним, что по требованиям православных верующих рассматривается вопрос о лишении российского гражданства телеведущего Ивана Урганта. Ранее один из активистов пожелал медиаперсоне заболеть раком.

Автор: 24 января 2020, 10:56
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
так они пожелали это тоже в шутку,чего уж там,зачем на это обращать внимание.
Гость
Ответить
Чтобы пожелать кому-либо заболеть и умереть от рака это надо быть очень ..ну просто ООООЧЕНЬ "глубоко верующим"...чтобы так следовать заповедям господним..
Гость
Ответить
Поменьше надо свои языки распускать. Попробовали бы так пошутить про Аллаха! Кишка тонка?
1

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