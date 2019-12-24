"Зазвездила рано": Винокур крепко вмазал призвавшей закрыть "Аншлаг" Борщевой

Не так давно участница Comedy Woman Елена Борщева заявила, что "Аншлаг" нужно закрыть. Владимир Винокур за это крепко вмазал девушке.

Не так давно Ирина Дубовицкая побывала в гостях на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Ведущая "Аншлага" поведала коллеге некие подробности своей жизни, однако на той же передаче появилась и юмористка Елена Борщева, которую многие помнят еще по игре в КВН. Тогда знаменитость заявила, что даже не догадывалась до сих пор о том, что шоу все еще транслируется.

По мнению Борщевой, "Аншлаг" давно пора было закрыть, т.к. эта телепрограмма уже не набирает высокие рейтинги и вряд ли способна конкурировать с более известными шоу. На это Дубовицкая заявила, что закрывать передачу никто не собирается, т.к. зрители до сих пор любят ее. Впрочем, такое заявление юмористки из Comedy Woman не на шутку разозлило Владимира Винокура, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Народный артист РСФСР заявил, что подобные заявления могут делать только люди, которые уже добились чего-то в искусстве и снискали за это славу и почет. Комедиант заметил, что Елена ошибается в своих суждениях, а также выдвинул предположение, что бывшая участница команды КВН "Сборная Пятигорска" просто "зазвездилась".

"Я с огромным уважением отношусь к новым юмористическим шоу – Comedy Club и Comedy Woman. Я с ребятами дружу… Но люди то разные! Елена сказала в эфире, что "Аншлаг" нужно осудить и закрыть… Она смешная девочка – Лена Борщева – но прав таких у нее нет... Люди сидят у телевизора смотрят. Кто?! Лена Борщева – закрывать "Аншлаг"?! Смешно, конечно. Понимаете в чем дело, ну жалко девочку. Зазвездила рано", – высказался Владимир Натанович на предложение закрыть знаменитую российскую передачу "Аншлаг".